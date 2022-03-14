Правительство временно запретило экспорт сахара и зерновых

Премьер Мишустин подписал постановление о временном запрете на экспорт сахара и зерновых

Правительство России ввело временный запрет на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Соответствующие постановления подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте камбина.

Отмечается, что ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа. В отношении зерновых запрет относится к пшенице и меслину, ржи, ячменю и кукурузе. Вместе с тем для вывоза сахара и зерна кабмин предусмотрел ряд исключений. Так, их будет можно поставлять за пределы России в том числе с целью оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз сообщал, что Россия с 15 марта по 30 июня может ввести запрет на экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Проект постановления правительства о временном запрете на вывоз из страны основных зерновых культур ведомство подготовило вместе с Минпромторгом. Зампред правительства Виктория Абрамченко заявила, что завизировала проект по запрету экспорта зерновых до 30 июня, вывоз будет разрешен в пределах квоты по лицензиям.

Как писал «Коммерсантъ», ограничения в отношении зерна должны охладить возросший спрос на пшеницу со стороны Казахстана и перенаправить дополнительный объем зерна на внутренний рынок, а меры по экспорту сахара объясняются повышенным спросом со стороны россиян. При этом отмечалось, что из ограничений могут быть сделаны исключения — в том случае, если экспортер получит лицензию Минпромторга.

На долю России и Украины приходится до 30 процентов мировых поставок пшеницы. «Пшеница дорожает как никогда, и во многих странах надвигается голодный кризис», — ранее написало немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. На данный момент запасы зерна достигают 57 миллионов тонн, что является минимальным за девять лет показателем. Таких объемов миру хватит на 27 дней, а без ресурсов России и Украины — менее чем на 21.