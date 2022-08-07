На российский мегапроект добавили денег

Российское правительство добавило 50 млрд рублей на строительство федеральной трассы М12

Правительство России решило добавить еще денег на строительство федеральной трассы М12. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Предполагается, что вливания в мегапроект помогут обеспечить опережающее строительство.

Планируется, что уже в этом году будут введены в эксплуатацию участки в Московской и Владимирской областях, их общая протяженность — около 100 километров. Из восьми участков трассы четыре строятся с опережением графика, два — в графике, еще два — с отставанием, уточняет «Российская газета».

Магистраль будет дублировать трассу М7 «Волга». Она соединит Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Свердловскую области, а также Республики Татарстан, Башкортостан и Чувашия. Изначально предполагалось, что трасса М-12 пройдет от Москвы до Казани через Нижний Новгород и станет частью международного транспортного маршрута «Меридиан», который соединит Европу и Китай. По этой скоростной магистрали путь от Москвы до Казани займет 6,5 часа вместо более чем 12. Завершить работы по строительству дороги планировалось в 2024 году.

В начале июня стало известно о планах продлить трассу М12 Москва — Казань до Челябинска. В Кремле говорили, что этот проект является крупнейшим в стране в данной сфере. По словам президента Владимира Путина, у России есть все необходимое, чтобы вести инфраструктурное, в том числе дорожное, строительство на высочайшем уровне.