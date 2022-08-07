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В Германии заявили об ошибке Запада в отношении Украины

Сопредседатель АдГ Вайдель посчитала ошибкой Запада отказ от нейтрального статуса Украины

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Отказ Запада закрепить за Украиной нейтральный статус стал его ошибкой. Об этом в воскресенье, 7 августа, заявила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель в эфире телеканала ЦДФ, передает ТАСС.

По словам политика, Россия неоднократно высказывала опасения относительно расширения НАТО и заявляла, что не станет мириться с приближением к своим границам «вражеской силы». При этом вопрос с Украиной в Москве уже на протяжении нескольких десятилетий считали красной линией, напомнила Вайдель.

«И то, как легкомысленно с этим обошлись и не дали Украине сразу же нейтральный статус, — это ошибка, за которую Запад должен спрашивать с себя», — заключила она.

В то же время сопредседатель «Альтернативы для Германии» подчеркнула, что в партии осуждают российскую спецоперацию.

Ранее в августе лидер АдГ Тино Хрупалла назвал единственный способ избежать энергетической катастрофы. По его словам, ФРГ должна покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России.

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Варвара Кошечкина
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