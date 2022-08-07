Зеленский учредил медаль «За оборону Украины»

Президент Украины Зеленский учредил новую медаль «За оборону Украины» с мечами и тризубом

Президент Украины Владимир Зеленский учредил новую медаль «За оборону Украины». Соответствующий указ размещен на официальном сайте лидера государства.

Согласно документу, знаком отличия будут награждаться военнослужащие страны, сотрудники разведки, «которые принимали непосредственное участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины». Статут также предусматривает вручение медали гражданским лицам и волонтерам, внесшим «весомый вклад в укрепление обороны Украины».

Украинский портал «Факты» публикует фотографию нововведенной награды. Медаль предстает в двух вариантах: серебряной и золотой. Предположительно это может говорить о наличии у знака отличия двух степеней. На лицевой стороне медали, на фоне государственного герба Украины, расположены четыре перпендикулярно скрещенных меча.

«За оборону Украины» стала второй медалью, которую ввели в стране после начала специальной военной операции. В начале мая Зеленский учредил «Крест боевых заслуг», который по своему дизайну сильно напоминает «Крест за военные заслуги» нацистской Германии.

Новую систему наград представили на Украине в декабре 2021 года, она содержит символы Украинской повстанческой армии (УПА) (запрещена в России). «Важно коренным образом менять наше войско, чтобы оно полностью отличалось от противника и отвечало нашим историческим традициям и современным европейским подходам», — прокомментировал нововведение главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.