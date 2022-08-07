Полянский оценил слова раскритиковавшего Байдена основателя Pink Floyd

Полянский похвалил основателя Pink Floyd Уотерса за отрезвляющий анализ роли США в мире

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский оценил слова основателя Pink Floyd Роджера Уотерса, раскритиковавшего президента США Джо Байдена. Свой комментарий дипломат оставил на своей странице в Twitter.

«Спасибо, Роджер Уотерс, за отрезвляющий анализ истоков кризиса на Украине и актуальной роли США в мире. Невероятно смело занять такую позицию в стране, отравленной пропагандой своей "исключительности" и отношения к миру как к своему заднему двору», — заявил Полянский.

Ранее Уотерс в интервью телеканалу CNN заявил, что Байден подливает масла в огонь в ситуации вокруг Украины. Он назвал действия американского лидера большим преступлением. Он также заявил, что российская спецоперация стала ответом на продвижение НАТО к границам России, хотя альянс обещал этого не делать.