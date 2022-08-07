Полянский оценил слова раскритиковавшего Байдена основателя Pink Floyd
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский оценил слова основателя Pink Floyd Роджера Уотерса, раскритиковавшего президента США Джо Байдена. Свой комментарий дипломат оставил на своей странице в Twitter.
«Спасибо, Роджер Уотерс, за отрезвляющий анализ истоков кризиса на Украине и актуальной роли США в мире. Невероятно смело занять такую позицию в стране, отравленной пропагандой своей "исключительности" и отношения к миру как к своему заднему двору», — заявил Полянский.
Ранее Уотерс в интервью телеканалу CNN заявил, что Байден подливает масла в огонь в ситуации вокруг Украины. Он назвал действия американского лидера большим преступлением. Он также заявил, что российская спецоперация стала ответом на продвижение НАТО к границам России, хотя альянс обещал этого не делать.