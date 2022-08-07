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Стало известно о скорой поставке оружия США на Украину на миллиард долларов

Reuters: очередной пакет военной помощи США для Украины станет одним из крупнейших

Фото: Pixabay

Очередной пакет военной помощи со стороны США в адрес Украины в области безопасности станет одним из крупнейших к этому дню, объем запланированных к передаче вооружений и техники оценивается в один миллиард долларов. Об этом стало известно Reuters.

По данным трех информированных источников, ожидается, что Украина получит боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, зенитный ракетный комплекс «земля-воздух» NASAMS, а также 50 гусеничных бронетранспортеров M113.

При этом указывается, что американский президент Джо Байден пока не подписал документ о выделении этого пакета помощи, поэтому его состав не окончательный. Планируемый набор вооружений и техники Киев получит в рамках полномочий американского лидера передавать запасы Пентагона без одобрения конгресса в качестве ответа на чрезвычайную ситуацию.

1 августа президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине дополнительной военной помощи на полмиллиарда долларов. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, новый пакет помощи включает в себя снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы для 155-миллиметровых артиллерийских установок.

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Марина Совина
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