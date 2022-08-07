Продолжительность экономического спада оценили

Экономист Ордов спрогнозировал острую фазу кризиса продолжительностью до полугода

Продолжительность острой фазы кризиса будет зависеть от решений мировых правительств, но вряд ли она затянется на годы. Так заявление президента Финляндии Саули Ниинистё о надвигающемся экономическом спаде в Европе в беседе с «Лентой.ру» оценил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Спад уже начался

Экономический спад наступил гораздо раньше, это произошло в 2020 году после начала пандемии, утверждает экономист.

«Последние ресурсы, которые были потрачены Европой и Америкой на некое искусственное поддержание экономической активности заключались в необеспеченной денежной эмиссии. После того как эта эмиссия привела к существенному инфляционному скачку, дальше стало понятно, что просто так с вертолета разбрасывать деньги не получится», — объяснил он.

Продолжительность кризиса

По мнению Ниинистё, финнам и европейцам придется привыкнуть, что экономическая ситуация перестанет улучшаться с каждым годом, как это было раньше. С таким пессимистичным прогнозом не согласен Константин Ордов. По его мнению, после Великой депрессии, острая фаза которой длилась около четырех лет, с 1929-го по 1933-й, мир научился справляться с кризисами значительно быстрее.

«Последние лет 40 экономическая наука говорит о том, что среднее время острой фазы экономического кризиса длилось около семи-девяти месяцев. Полгода — это минимальное из негативов острой фазы, которое можно ожидать. А все остальное будет зависеть от тех решений, которые будут приняты мировыми центральными банками, правительствами, насколько санкции уйдут на второй план, перестав влиять на европейскую экономическую активность. Если же эти решения не будут приняты, это действительно может вылиться в годы», — отметил экономист.

Пока мы в острую фазу не вступили, это нас ожидает осенью. С осени до весны у нас ожидается объективная мировая негативная экономическая повестка Константин Ордов экономист

Предопределяющим фактором начала охлаждения экономической активности для развитых стран станет рецессия в США по итогам второго квартала. О долгосрочном характере кризиса будет свидетельствовать падение на сырьевых рынках, считает специалист.

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