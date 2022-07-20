Описано развитие мирового экономического кризиса

Аналитик Самиев заявил об отсутствии позитивных сценариев для европейской экономики

Вероятнее всего, глубочайшее падение европейской экономики придется на четвертый квартал года, тогда ожидается существенное снижение промышленного производства, рост безработицы и падение реальных доходов населения, предположил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Развитие мирового экономического кризиса он описал в разговоре с «Лентой.ру».

Глава инвестбанка Goldman Sachs Дэвид Соломон назвал инфляцию неизбежной и глубоко укорененной в мировой экономике. Его слова приводит CNBC. «Мы видим, что инфляция глубоко укоренилась в экономике, и что необычно в этот конкретный период, так это то, что как спрос, так и предложение находятся под влиянием экзогенных событий, а именно пандемии и [спецоперации] на Украине», — отметил Соломон.

Неизбежный кризис

«Кризис в мировой экономике только начинается, — отметил Самиев. — Нельзя сказать, что сейчас мы наблюдаем самую активную его фазу. Глубина падения зависит от того, какие сценарии будут реализованы с точки зрения кризиса энергоносителей, структуры мировой торговли, взаимных экономических связей. Мы не можем даже угадать, какими окажутся самые острые болевые точки».

Очертания кризиса будут видны только осенью и зимой. Тогда мы увидим, как начнет меняться мировая экономика и отношения между государствами Павел Самиев аналитик

Аналитик допустил, что кризис принесет с собой и изменения связей между странами. Возможно, мир пойдет по пути дефрагментации и деглобализации. А может, наоборот, нас ждет интеграция на новом уровне, между странами, которые вообще были мало включены в мировую экономическую повестку.

«Но это уже вообще перспектива следующих годов. Пока мы только вступаем в стадию острого кризиса», — подчеркнул экономист.

Глубина падения

Основными проблемами надвигающегося кризиса Самиев считает производство, дефицит на рынке продовольствия, энергетики, а также удары по социальной сфере и сфере промышленности. В частности, это коснется Европы и тех стран, которые критично зависят от импорта зерна и энергоносителей.

«Далее будут последствия на фондовых рынках и, собственно, начало рецессии в большинстве стран. На фоне борьбы с инфляцией через повышения ставок, все это мы увидим не раньше осени, четвертого квартала текущего года. Масштабы при этом могут быть огромными, а могут и не такими критичными, как кажутся сейчас. Пока можно только строить прогнозы», — считает аналитик.

Очевидно, что при любом сценарии неизбежно снижение промышленного производства и, как следствие, целый ряд проблем как в социальной, так и в экономической сферах Павел Самиев аналитик

Несмотря на то что глубину падения мировой экономики, по мнению Самиева, невозможно просчитать ввиду неопределенности в геополитике, то, что кризиса, подобного текущему, не было долгие десятилетия, очевидно уже сейчас. При этом ни одного позитивного сценария, при котором мир мог бы выйти из кризиса практически без потерь, на данный момент не прослеживается.

«Неизбежен рост безработицы, падение реальных доходов населения. Дальше — рост стоимости энергоресурсов, инфляции, падение платежеспособного спроса и так далее», — заключил экономист.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что западные государства будут применять жесткие меры в отношении тех стран, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок. «Соединенные Штаты и наши союзники, такие как [Республика] Корея, будут работать вместе, чтобы продолжать требовать твердой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка», — подчеркнула она.