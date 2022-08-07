Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянам напомнили о праве устроить себе выходной на 1 сентября

Аналитик Голованова напомнила, что россияне по закону могут получить выходной 1 сентября

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова напомнила, что россияне имеют право по закону устроить себе выходной 1 сентября, чтобы отвести детей в школу на День знаний. Ее слова приводит РИА Новости.

Эксперт отметила, что официально этот день не является нерабочим, но можно сделать его таковым. «Например, если вы являетесь донором, то у вас, согласно закону, есть дополнительный оплачиваемый выходной день. Вы можете совершенно свободно использовать его в любое время, в том числе и 1 сентября», — указала она.

Голованова добавила, что можно также написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы или же приурочить ежегодный оплачиваемый отпуск ко Дню знаний. Также получить отгул получится за работу в выходные дни или сверхурочно.

Ранее психотерапевт Алиша Пауэлл рассказала, что неоплачиваемые переработки и контроль за общением с коллегами снижают продуктивность сотрудников и могут стать причиной стресса, депрессии и эмоционального выгорания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин встретился с Кадыровым после переговоров с Эрдоганом
В окрестностях Иерусалима прозвучали сирены тревоги
Россиянам напомнили о праве устроить себе выходной на 1 сентября
На Тайвань прибыла литовская делегация
Российскую журналистку задержали в самопровозглашенном Косово
YouTube заблокировал канал «Ростеха»
Трамп заявил о превращении США в страну третьего мира
Трамп сравнил Байдена с пятью худшими президентами США
Чимаев обесценил свой статус фаворита перед боем против Диаса
Названы причины застывшего курса рубля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.