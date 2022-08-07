Россиянам напомнили о праве устроить себе выходной на 1 сентября

Аналитик Голованова напомнила, что россияне по закону могут получить выходной 1 сентября

Руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова напомнила, что россияне имеют право по закону устроить себе выходной 1 сентября, чтобы отвести детей в школу на День знаний. Ее слова приводит РИА Новости.

Эксперт отметила, что официально этот день не является нерабочим, но можно сделать его таковым. «Например, если вы являетесь донором, то у вас, согласно закону, есть дополнительный оплачиваемый выходной день. Вы можете совершенно свободно использовать его в любое время, в том числе и 1 сентября», — указала она.

Голованова добавила, что можно также написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы или же приурочить ежегодный оплачиваемый отпуск ко Дню знаний. Также получить отгул получится за работу в выходные дни или сверхурочно.

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