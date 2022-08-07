Посол Украины назвал основателя Pink Floyd «беспощадным»

Посол Украины Щерба назвал создателя группы Pink Floyd «беспощадным» за его слова о России

Посол Украины в Австрии Александр Щерба отреагировал на слова основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса о российской специальной военной операции, назвав музыканта «безвольным, бессердечным, беспощадным, заблудшим человеком». Об этом украинский дипломат заявил в Twitter.

«Эй, Уотерс, сначала вы говорили, что войны не будет, так как Путин слишком умен. Теперь идет война, а вы говорите, что она началась по объективным причинам. Почему вы не переедете уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший вы человек?», — написал Щерба.

Ранее британский музыкант и создатель группы Pink Floyd раскритиковал президента США Джо Байдена из-за политики в отношении Украины. Уотерс считает, что российская спецоперация стала ответом на продвижение НАТО к границам России, хотя альянс обещал этого не делать.