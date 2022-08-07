В Великобритании сообщили о главном страхе США перед Россией

The Economist рассказал, что может подтолкнуть Запад и Россию к ядерной войне

Риск прямого столкновения России и НАТО, которое повлечет за собой обмен ядерными ударами, заставляет Вашингтон осторожничать с военной поддержкой Украины, пишет британский журнал The Economist.

По словам автора, поставки Киеву более тяжелого вооружения могут подтолкнуть Запад и Россию к ядерной войне. Он вспомнил слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который заявил, что для него слово «невозможно» означает «возможно в будущем». Издание рассказало, что сначала Запад поставлял Украине противотанковые ракеты Javelin, потом — переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger и реактивные системы залпового огня (РЗСО) HIMARS. По мнению журналиста, Запад действует с «невиданным проворством».

«Но главная причина, почему Америка действует с оглядкой, — это страх перед Россией. Она боится эскалации — что Россия нанесет удар по НАТО (на военном жаргоне: "горизонтальная эскалация") или прибегнет к химическому или ядерному оружию на Украине ("вертикальная эскалация"). Любой из этих вариантов почти наверняка втянет альянс в прямой конфликт с Россией, а президент США Джо Байден пообещал не допустить третьей мировой», — сообщает издание.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первоисточником риторики вокруг возможности ядерной войны являются безответственные западные политики, Россия вынуждена отвечать на подобные выпады.