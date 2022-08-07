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Трое россиян погибли из-за перевернувшейся лодки

В Ямало-Ненецком автономном округе три человека погибли из-за перевернувшейся лодки

Фото: СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) три россиянина погибли в результате инцидента с перевернувшейся пассажирской лодкой. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает РБК.

По данным издания, ЧП произошло в ночь на 7 августа на реке Яра-Яха. На борту моторной лодки находились девять пассажиров, ехавших в сторону Гыданской губы. Три пассажира, в том числе один ребенок, погибли, остальным удалось спастись. Следственный комитет России (СКР) и прокуратура ЯНАО начали проверку случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На место происшествия вылетели поисково-спасательная и следственно-оперативная группы.

6 июля сообщалось, что на реке Булгурум в районе села Аргас в Якутии перевернулась лодка с девятью пассажирами, одного из них унесло течением.

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Владимир Седов
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