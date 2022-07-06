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В российском регионе перевернулась лодка с девятью пассажирами

Лодка с 9 пассажирами перевернулась на реке в Якутии, одного человека унесло течением

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Лодка с девятью пассажирами перевернулась на реке Булгурум в районе села Аргас в Якутии. Об этом сообщает ЯСИА.

По данным агентства, одного из них унесло течением — сообщается, что это был человек, управлявший лодкой.

Спасатели ведут поиск пропавшего, остальным удалось самостоятельно добраться до берега. В поисках принимают участие местные жители, сотрудники МЧС и полиции.

Ранее сообщалось, что на реке Анадырь на Чукотке два человека погибли в ледяной воде из-за опрокидывания моторной лодки.

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