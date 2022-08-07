В США начали рассматривать один из важнейших для Байдена законов

В Сенате США начали рассматривать закон о социально-экологических инвестициях

В Сенате США начали рассматривать одну из крупнейших законодательных инициатив президента США Джо Байдена, которая предполагает многомиллиардные инвестиции в экологию и социальную сферу с налоговой реформой. Об этом пишет РИА Новости.

Такую идею президента удалось воплотить в преддверии промежуточных выборов после того, как свои возражения сняли оба фрондирующих сенатора от правящей Демократической партии Джо Манчин и Кирстен Синема.

Инициатива, которая получила название «Акт сокращения инфляции» направит выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

В октябре прошлого года Байден представил проект бюджета размером в 1,75 триллиона долларов, из которых 555 миллиардов долларов планировали отдать сфере экологии. Инвестиции направят в промышленность, сельское хозяйство, электроэнергетику и транспортную сферу.