Тонны апельсинов оставили гнить из-за торговых споров с Европой

Тонны апельсинов из ЮАР оставили гнить в европейских портах из-за споров об импорте

Тонны апельсинов остаются гнить в портах из-за торговых споров между Европой и Южной Африканской Республикой (ЮАР). Как сообщает телеканал BFM TV, стороны не могут договориться по поводу импорта.

ЮАР, второй по величине экспортер свежих цитрусовых в мире после Испании, в июле подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), когда ЕС ввел новые фитосанитарные требования, которые, по словам производителей, угрожают их выживанию. Новые правила вступили в силу, когда сотни контейнеров с фруктами уже были на пути в Европу. Когда груз прибыл, он так и остался в портах. Около 3,2 миллиона контейнеров цитрусовых на сумму около 35 миллионов евро остались с документами, которые по прибытии стали недействительными. В ЮАР подготовили новые документы, но часть поставки все равно пришлось уничтожить.

Правила ЕС направлены на борьбу с потенциальным распространением ложной плодожорки, африканского вредителя, питающегося апельсинами и грейпфрутами. ЕС требует экстремально холодной обработки всех апельсинов, предназначенных для европейского стола, и выдержки при температуре два градуса по Цельсию или ниже в течение 25 дней. Это, по словам южноафриканских производителей, не является необходимым, поскольку в стране уже есть более целенаправленные средства для предотвращения заражения.

В своей жалобе в ВТО ЮАР утверждает, что требования ЕС антинаучны и носят дискриминационный характер, а кроме того дополнительно нагружают отрасль. Как сказал управляющий фермой Sundays River Citrus Ханнес де Ваал, это увеличит расходы, что прямо сейчас не может позволить себе ни один производитель в мире. Европа является крупнейшим рынком сбыта южноафриканских цитрусовых, которые стоят почти два миллиарда евро и составляют 37 процентов экспорта.

Ранее стало известно о проблемах со сбором урожая клубники в Финляндии. Из-за нехватки работников несобранными могут остаться два миллиона тонн ягод. Раньше Финляндия активно привлекала рабочих из Украины, которые приезжали в сезон трудовой миграции и занимались сбором клубники. Однако в этом году трудовой поток значительно снизился.