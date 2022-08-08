Мировой газовый рынок столкнулся с новой проблемой из-за Австралии

CNBC: возможное сокращение экспорта СПГ из Австралии создает проблемы для рынка в Азии

Газовый рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе столкнулся с новой проблемой на фоне возможного сокращения экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии, пишет CNBC.

Регион месяцами и так живет в условиях сложившейся на мировом уровне жесткой конкуренции — европейские компании стремятся нарастить закупки, чтобы заменить часть объемов топлива из России. Теперь добавился еще один фактор: австралийская Комиссия по конкуренции и потребительскому рынку призвала к защите рынка внутри страны и снижению поставок за рубеж.

Регулятор считает, что часть страны в ближайший год может столкнуться с дефицитом топлива. Газ, используемый на восточном побережье Австралии, в основном производится предприятиями, которые также выступают экспортерами СПГ. В создавшейся ситуации власти страны могут внедрить особый механизм, который помешает им вести поставки за рубеж при условии дефицита на внутреннем рынке.

Отраслевая ассоциация газовых компаний утверждает, что запасов газа достаточно, однако если механизм действительно будет применен, с проблемами столкнутся крупнейшие покупатели СПГ в регионе — Япония и Корея, а также Филиппины, только начинающие импорт этого вида топлива, считают аналитики.

Часть австралийских компаний, по оценкам специалистов S&P Global Market Intelligence, уже сокращают объем продаж на спотовом рынке. Цены же на СПГ в целом с конца февраля, когда Россия начала операцию на Украине, выросли почти на 80 процентов.

Вопрос конкуренции азиатских и европейских государств за доступные объемы топлива обсуждался еще до начала военных действий на фоне обострения геополитической напряженности и энергокризиса 2021 года в Европе. В условиях продолжающегося сокращения поставок газа по трубопроводу «Северный поток» вопрос для Европы стал еще более острым. По оценкам Wall Street Journal, ситуация для стран Евросоюза будет ухудшаться с приближением зимы, что активизирует борьбу с Азией за СПГ.