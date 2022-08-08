Житель Балакова предстанет перед судом за убийство двоих знакомых

Россиянин предстанет перед судом за убийство двоих знакомых — житель Балакова поджег входную дверь квартиры, в которой находились несколько человек; двое из них погибли. Как сообщили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета России по Саратовской области, уголовное дело полностью расследовано и направлено в суд.

По данным ведомства, 39-летний ранее судимый мужчина в сентябре 2021 года поссорился со своими знакомыми в ходе распития спиртного. В какой-то момент фигурант вышел из квартиры и поджег дверь помещения. Два человека умерли от отравления угарным газом, трое смогли переждать на балконе время до приезда пожарных. Поджигатель с места преступления скрылся, но его позже задержали. Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении не признал. Следствие подсчитало, что от пожара было уничтожено имущество на сумму в 470 тысяч рублей.

Мужчина пойдет под суд по двум статьям УК РФ: «Убийство, двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом» и «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом».