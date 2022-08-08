Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Диетолог рассказала о влиянии углеводов на креативное мышление

Диетолог Тихомирова: снижение потребления углеводов поможет развить креативное мышление

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Врач-диетолог и терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала, что сокращение потребления общего количества углеводов способствует не только снижению веса, но и развитию креативного мышления, а также помогает достичь максимальной продуктивности организма. Слова специалиста передают «Известия».

«Уменьшение общего количества углеводов в рационе приводит к улучшению мышечной работы и развитию креативного мышления, потому что, когда организм не перегружен сахаром, он максимально продуктивен», — объяснила диетолог. Она высказала мнение, что на сегодняшний день вся развитая цивилизация Земли буквально утопает в эпидемии ожирения и лишнего веса. По словам Тихомировой, все базовые заболевания так или иначе связаны с излишней массой тела, которая возникает из-за избыточного потребления углеводов.

Углеводы бывают двух видов: простые и сложные. Для первых характерен сладкий вкус, вторые же содержатся в несладких продуктах, например, в различных хлебобулочных изделиях, крупах, макаронах и других продуктах, добавила она. Все углеводы, за исключением клетчатки, преобразуются в глюкозу, которая рискует превратится в жир в случае потребления сверх нормы.

«Поэтому при избыточном весе в первую очередь необходимо снизить общее количество углеводов. Например, если исключить сахар, отказаться от сладкого чая или кофе, но в больших количествах употреблять гречку, вес не снизится, а наоборот, повысится», — подытожила Тихомирова.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова раскрыла секрет молодости через отказ от фастфуда и колбасы. Она сообщила, что эти продукты делают кожу менее эластичной и призвала исключить их из своего рациона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Во Франции раскрыли новую тактику Пентагона на Украине
Генсек ООН назвал атаки на Запорожскую АЭС самоубийственным актом
Миллионам немцев предрекли долги за отопление
Психолог назвала оптимальный возраст для переезда от родителей
Россиянка побывала в Архызе и пожаловалась на необходимость «платить везде»
Пекин призвал США отбросить иллюзии о контроле над КНР при помощи Тайваня
Американские сенаторы снова потребовали признать Россию спонсором терроризма
Диетолог рассказала о влиянии углеводов на креативное мышление
Рекордное число мигрантов приехало в Россию на заработки
Женщина почувствовала резкую боль во время оргазма и едва не умерла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.