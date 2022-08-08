Диетолог рассказала о влиянии углеводов на креативное мышление

Диетолог Тихомирова: снижение потребления углеводов поможет развить креативное мышление

Врач-диетолог и терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала, что сокращение потребления общего количества углеводов способствует не только снижению веса, но и развитию креативного мышления, а также помогает достичь максимальной продуктивности организма. Слова специалиста передают «Известия».

«Уменьшение общего количества углеводов в рационе приводит к улучшению мышечной работы и развитию креативного мышления, потому что, когда организм не перегружен сахаром, он максимально продуктивен», — объяснила диетолог. Она высказала мнение, что на сегодняшний день вся развитая цивилизация Земли буквально утопает в эпидемии ожирения и лишнего веса. По словам Тихомировой, все базовые заболевания так или иначе связаны с излишней массой тела, которая возникает из-за избыточного потребления углеводов.

Углеводы бывают двух видов: простые и сложные. Для первых характерен сладкий вкус, вторые же содержатся в несладких продуктах, например, в различных хлебобулочных изделиях, крупах, макаронах и других продуктах, добавила она. Все углеводы, за исключением клетчатки, преобразуются в глюкозу, которая рискует превратится в жир в случае потребления сверх нормы.

«Поэтому при избыточном весе в первую очередь необходимо снизить общее количество углеводов. Например, если исключить сахар, отказаться от сладкого чая или кофе, но в больших количествах употреблять гречку, вес не снизится, а наоборот, повысится», — подытожила Тихомирова.

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