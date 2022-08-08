В России ввели «карантин» для некоторых акций

Центробанк России ввел ограничительные меры для предотвращения спекуляций

Российский Центральный банк ввел ряд дополнительных ограничений для предотвращения спекуляций и их негативного влияния на котировки российских бумаг. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора.

Новые меры коснутся некоторых активов, приобретенных за границей после 1 марта. Депозитарии и регистраторы в течение полугода не смогут проводить операции с бумагами, которые были зачислены после этой даты со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей.

«Также в полугодовой "карантин" попадают ценные бумаги, которые были куплены нерезидентами из дружественных стран и контролируемыми иностранными компаниями (кроме резидентов Республики Беларусь) у других нерезидентов в период с 25 июня 2022 года и до даты переквалификации счета депо типа "С" в обычный счет депо», — добавляется в сообщении.

На акции, полученные в результате погашения депозитарных расписок и находящиеся в собственности инвестора до 1 марта, ограничения не распространяются. Кроме того, не коснутся меры и бумаг, которые будут получены в связи с исполнением договора займа ценных бумаг или второй части сделки репо, когда по первой части сделки передавались депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении таких акций. Исключением станут и те случаи, когда разрешение на сделки выдает Правительственная комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.