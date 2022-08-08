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Коровы проникли в дом и прожили там месяц

Seven News: в США семья переехала в новый дом и обнаружила в нем пять коров

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Американская семья купила дом и обнаружила, что туда проникли коровы и прожили там целый месяц. Об этом сообщает Seven News.

Семья из штата Вашингтон, США, приобрела дом в штате Монтана и собиралась переехать в него через четыре недели. В течение этого времени родственница владельцев должна была следить за домом, однако так ни разу и не приехала проверить новое место жительства.

Когда спустя месяц хозяева впервые зашли в дом, то обнаружили там пять поселившихся в здании коров. Животные испортили полы и стены: все было в грязи и фекалиях. Владельцы предполагают, что коровы забрались в дом из-за бури, которая заставила их искать укрытие.

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В социальной сети американцы опубликовали пост, где рассказали о произошедшем. Пользователи написали в комментариях, что не представляют, как хозяева будут убирать такое количество грязи. «Нужно снести дом и построить новый, после такого сюда уже не вернуться», — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве стая гиен набросилась на семью, оторвала руки женщине и откусила пальцы ее сыну. Все трое были доставлены в местную клинику, однако их травмы оказались настолько серьезными, что врачи решили перевести пострадавших в городскую больницу.

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Алиса Удовик
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