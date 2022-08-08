Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Девушка пожаловалась на 100 эрекций в сутки у ее возлюбленного

Metro: 39-летний мужчина из Великобритании мучается из-за 100 эрекций в сутки

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

31-летняя Викки Браун из Великобритании пожаловалась, что ее возлюбленный испытывает до 100 эрекций за сутки. Об этом сообщает Metro.

Браун познакомилась с 39-летним Лукасом Мартинсом в супермаркете во время карантина в 2020 году. Сейчас они живут отдельно, но регулярно видятся. Девушка утверждает, что ей «не дают покоя» постоянные эрекции партнера. По ее словам, он может мучаться от них в любое время и любом месте, например, в магазине, спортзале или за чашкой кофе.

Мартинс обращался по этому поводу к врачу, однако ему сказали, что это не медицинская проблема. По словам британца, он никогда не испытывал ничего похожего до встречи с Браун и объясняет это тем, что она «богиня». «Она, по сути, запретный плод, и по этой причине я просто хочу его съесть», — говорит мужчина.

Ранее сообщалось, что для улучшения эрекции мужчинам нужно есть свеклу. Такую рекомендацию дала диетолог и терапевт Ольга Лушникова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Савелий Максимцев
Обсудить
Последние новости
Во Франции раскрыли новую тактику Пентагона на Украине
Генсек ООН назвал атаки на Запорожскую АЭС самоубийственным актом
Миллионам немцев предрекли долги за отопление
Психолог назвала оптимальный возраст для переезда от родителей
Россиянка побывала в Архызе и пожаловалась на необходимость «платить везде»
Пекин призвал США отбросить иллюзии о контроле над КНР при помощи Тайваня
Американские сенаторы снова потребовали признать Россию спонсором терроризма
Диетолог рассказала о влиянии углеводов на креативное мышление
Рекордное число мигрантов приехало в Россию на заработки
Женщина почувствовала резкую боль во время оргазма и едва не умерла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.