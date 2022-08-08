Девушка пожаловалась на 100 эрекций в сутки у ее возлюбленного

Metro: 39-летний мужчина из Великобритании мучается из-за 100 эрекций в сутки

31-летняя Викки Браун из Великобритании пожаловалась, что ее возлюбленный испытывает до 100 эрекций за сутки. Об этом сообщает Metro.

Браун познакомилась с 39-летним Лукасом Мартинсом в супермаркете во время карантина в 2020 году. Сейчас они живут отдельно, но регулярно видятся. Девушка утверждает, что ей «не дают покоя» постоянные эрекции партнера. По ее словам, он может мучаться от них в любое время и любом месте, например, в магазине, спортзале или за чашкой кофе.

Мартинс обращался по этому поводу к врачу, однако ему сказали, что это не медицинская проблема. По словам британца, он никогда не испытывал ничего похожего до встречи с Браун и объясняет это тем, что она «богиня». «Она, по сути, запретный плод, и по этой причине я просто хочу его съесть», — говорит мужчина.

Ранее сообщалось, что для улучшения эрекции мужчинам нужно есть свеклу. Такую рекомендацию дала диетолог и терапевт Ольга Лушникова.