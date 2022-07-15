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Терапевт рассказала мужчинам о полезном для эрекции овоще

Диетолог Лушникова заявила, что для улучшения эрекции мужчинам нужно есть свеклу

Фото: Annemarie Schaepman / Unsplash

Для улучшения эрекции мужчинам нужно есть свеклу, считает диетолог и терапевт Ольга Лушникова. О полезных свойствах этого овоща для улучшения мужского здоровья она рассказала в интервью «Газете.Ru».

Диетолог отмечает, что в свекле содержатся особые растительные пигменты беталаины, которые не только придают плоду яркий цвет, но и обладают полезными для здоровья свойствами. Так, беталаины усиливают естественные процессы детоксикации организма, а также отличаются противораковым и антимикробным эффектом.

«Также беталаины способствуют выделению оксида азота (NO) — одного из важнейших биологических медиаторов, участвующего во многих процессах в организме. Важную роль монооксид азота играет в процессе возникновения и поддержания эрекции у мужчин», — заявила Лушникова. Если моноксид азота в организме мужчины не присутствует в достаточном количестве, то, по ее словам, эрекция либо не достигается совсем, либо становится слишком слабой для полноценных интимных отношений.

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Для улучшения эрекции терапевт посоветовала включать в рацион больше свеклы, однако предупредила, что надеяться только на полезные свойства этого овоща не стоит. «На эректильную функцию мужчин влияет огромное количество факторов: гормональные нарушения, стрессы, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, сердечно-сосудистые заболевания, лишний вес, инфекции и другие», — заключила Лушникова.

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Алиса Дмитриева
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