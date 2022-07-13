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Врач рассказал о способе снизить давление без таблеток

Врач Тимаков рассказал, что мята снимает спазмы и помогает снизить давление

Фото: Shutterstock

Мята поможет снизить давление, считает кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. Об этом способе улучшить самочувствие без таблеток он рассказал в интервью Ura.ru.

По словам Тимакова, мята обладает множеством полезных свойств и положительно влияет на здоровье человека. Например, может снижать артериальное давление за счет того, что снимает с сосудов спазм, расширяя их. Также, как утверждает врач, это растение помогает меньше уставать, нормализует функционирование нервной системы, успокаивает и позволяет наладить сон.

Тем не менее, продолжает Тимаков, есть люди, которым не стоит употреблять мяту в пищу. Например, гипотоникам, у которых и так низкое давление. Врач предполагает, что седативный эффект мяты может также плохо влиять на потенцию.

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Помимо этого, так как мята повышает повышает аппетит и стимулирует секрет желудочного сока, ее с осторожностью нужно использовать лицам, у которых есть гастрит или язвенные болезни желудка, потому что при повышении кислотности она может спровоцировать еще большую кислотность, предупредил врач. При этом она может помочь при синдроме раздраженного кишечника.

Мята, утверждает Тимаков, не должна присутствовать в рационе у детей. Однако ее можно с осторожностью использовать при лечении колик у младенцев.

Ранее врач Юлия Андреанова назвала продлевающие жизнь продукты. Она порекомендовала чаще есть шоколад и морепродукты.

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Елена Матвиенко
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