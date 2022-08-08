Сообщение об изъятии детей у уральской «Семьи года» оказалось недостоверным

Сообщение об изъятии детей у «Семьи года» из Свердловской области оказалось недостоверным

Сообщение об изъятии детей у семьи Рыбниковых из Свердловской области оказалось недостоверным.

В Telegram-канале «Ural Mash» появился пост о том, что у победителей конкурса «Семья года» в Свердловской области забрали четверых детей из-за условий проживания. В публикации утверждается, что арендодатель коттеджа пришел проведать жилье, которое снимала семья Рыбниковых, и нашел там горы мусора и пустых пивных бутылок.

Автор поста утверждает, что семья состоял на учете в органах опеки, но ее якобы никто не проверял.

Свердловские власти опровергли информацию о том, что у семьи Рыбниковых отобрали детей. Комментарий привело агентство Ura.ru. Также в минсоцполитики региона подчеркнули, что за семьей не было нарушений, которые позволяли бы считать ее неблагополучной. «На данный момент дети остаются в семье и в связи со сложной жизненной ситуацией, связанной со взаимоотношениями между родителями, официально проживают с отцом. Специалисты управления соцполитики до разрешения конфликта между родителями предложили им отправить детей в социальный центр, где они смогут жить и посещать занятия вместе с другими детьми. Но подчеркнем, вопрос об изъятии детей из семьи не стоит», – заявил представитель областного минсоцполитики.

Также Рыбниковы не выигрывали конкурс «Семья года». Они вышли в финал, но победила в 2019 году другая семья, что следует из информации на сайте Министерства социальной политики Свердловской области.

Сообщение об изъятии детей из семьи не вызвало интереса у СМИ. О нем написало агентство Ura.ru, а также местные издания eanews и «Уралинформбюро».