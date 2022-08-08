Умер советский летчик-космонавт Анатолий Филипченко

«Интерфакс»: советский летчик-космонавт Анатолий Филипченко умер на 94-м году жизни

Советский летчик-космонавт Анатолий Филипченко, который командовал кораблем «Союз-7», умер на 94-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» в своем Telegram-канале.

«Дважды герой Советского Союза ушел из жизни в возрасте 94 лет», — отмечается в сообщении.

В октябре 1969 года Филипченко совершил первый полет на космическом корабле «Союз-7». Этот полет впервые в истории совершили в группе из трех космических кораблей (совместно с «Союзом-6» и «Союзом-8»). Также Филипченко летал с Николаем Рукавишниковым на «Союзе-16».

С 1978 по 1988 год Филипченко работал начальником управления Центра подготовки космонавтов, а с 1989 по 1992 год занимал должность заместителя директора Харьковского ОКБ средств технического обучения и директора Московского филиала.

В июне в «Роскосмосе» сообщили, что на 83-м году жизни умер советский летчик-космонавт Валерий Рюмин, который совершил четыре полета.