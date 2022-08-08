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Россиянин на легковушке врезался в квадроцикл и протаранил остановку

МВД: в Самаре Lada Granta врезалась в квадроцикл и протаранила остановку, трое пострадали

Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области

В Самаре легковушка врезалась в квадроцикл, в результате чего последний протаранил остановку. В аварии пострадали три человека. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Как сообщили в полиции, по предварительным данным, водитель за рулем Lada Granta при повороте налево в районе остановки общественного транспорта «Озерки» не уступил дорогу квадроциклу и столкнулся с ним. Квадроцикл, в свою очередь, въехал в остановку, где находилась женщина.

«С места ДТП водитель, пассажир квадроцикла и женщина доставлены в лечебное учреждение. Женщине назначено амбулаторное лечение, отпущена домой», — уточнили в пресс-службе управления.

Ранее стало известно, что в Свободненском районе Якутии два человека погибли в ДТП с участием самосвала. По данным Следственного комитета (СК), погибли восьмилетний ребенок и его мать, пострадали муж погибшей женщины и 14-летний ребенок. ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с самосвалом.

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Марина Совина
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