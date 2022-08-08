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Блинкену предрекли провал африканского турне из-за Лаврова

WSJ: турне госсекретаря США Блинкена по Африке может провалиться из-за визита Лаврова

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Рабочее турне госсекретаря США Энтони Блинке по трем странам Африки может провалиться на фоне успешного визита главы российского МИД Сергея Лаврова, которое состоялось в конце июля этого года. Провал Блинкену предрекли обозреватели Джессика Донати и Габриэле Штайнхаузер в статье для газеты The Wall Street Journal (WSJ).

«Блинкен начал турне по трем странам Африки 7 августа из-за растущей обеспокоенности США влиянием России на континенте и после недавней поездки Лаврова», — говорится в публикации. В статье отметили, что африканские страны не продемонстрировали желание присоединиться к изоляции и остракизму в отношении России, и вряд ли пойдут на это из-за хороших отношений с Москвой.

29 июля Сергей Лавров заявил, что считает слова президента Франции Эммануэля Макрона про свою поездку в Африку оскорбительными. Ранее французский лидер заявил, что российский министр встречается с африканскими «хунтами», а не легитимными правительствами.

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Виктория Кондратьева
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