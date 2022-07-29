Лавров назвал оскорбительными слова Макрона про свою поездку в Африку

Глава МИД России Лавров счел оскорбительными слова Макрона про свою поездку в Африку

Глава МИД России Сергей Лавров счел оскорбительными слова президента Франции Эммануэля Макрона про свою поездку в Африку. Французский лидер заявил, что российский министр встречается с африканскими «хунтами», а не легитимными правительствами. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается президента Макрона и его заявлений, то, действительно, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний. Если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, (...) то это было довольно оскорбительно для государств, которые продолжают (...) последовательно развивать отношения с Российской Федерацией», — заявил Лавров.

Ранее Макрон выразил обеспокоенность в связи с расширением дипломатических и военных связей России в Африке. «Я бы даже не назвал это сотрудничеством, это скорее пособничество ослабленным политическим властям или абсолютно нелегитимным военным хунтам», — подчеркнул президент Пятой республики.

26 июля, на пресс-конференции с президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени, Лавров заверил, что роль африканского континента в новой внешнеполитической стратегии России будет существенно повышена.