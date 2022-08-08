В ЛНР нашли штаб подразделения Центра психологических операций Украины

Спецслужбы нашли в ЛНР штаб подразделения Центра психологических операций Украины

Спецслужбы Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили в городе Северодонецк следы базирования подразделения украинского Центра информационно-психологических операций Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя спецслужб ЛНР.

Уточняется, что подразделение базировалось в бывшем здании штаба оперативно-тактической группировки «Север» украинских силовиков. «Направление было одно — "Россия — это враги". У них во многих документах фигурирует, что враг — это Российская Федерация», — заявил он.

По словам представителя спецслужб республики, данное подразделение также занималось составление фейковых новостей и распространением дезинформации.

Ранее бойцы Росгвардии обнаружили схрон с оружием иностранного производства у населенного пункта в Луганской народной республике (ЛНР). Оттуда изъяты переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) FIM-92 Stinger и переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin.