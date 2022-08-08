Ламантин игриво прогнал аллигатора и попал на видео

WFLA: огромный ламантин погнался за аллигатором на глазах у мужчины

Огромный ламантин игриво погнался за аллигатором на глазах у посетителя парка реки Мякка в американском штате Флорида. Животные попали на видео, на которое обратило внимание WFLA.

Автор ролика Деннис Оша гулял в парке и снимал аллигатора, который плавал в реке. Неожиданно огромный ламантин появился позади рептилии и попытался игриво прогнать ее. В полуметре от аллигатора он нырнул на глубину и скрылся.

«Это первый год за долгое время, когда ламантины появились на реке Мякка», — отметил автор видео. Мужчина пояснил, что видел трех играющих ламантинов.

В парке часто наблюдают крупных аллигаторов, которые выползают на берег реки и греются на солнце. Парк реки Мякка является одним из крупнейших в штате.

Ранее сообщалось, что в американском городе Брадентон во Флориде обнаружили самого старого в мире ламантина. Достижение 68-летнего ламантина-долгожителя занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

