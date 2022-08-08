Лекарственный суверенитет России оценили в сотни миллиардов рублей

РБК: России понадобится 200 миллиардов рублей для достижения лекарственного суверенитета

Через несколько лет Россия может практически полностью стать независимой от иностранных лекарств, а также поставлять за рубеж не менее 50 отечественных препаратов — для достижения цели стране понадобится минимум 200 миллиардов рублей. Соответствующую оценку предоставили эксперты одной из рабочих групп при Минобрнауки в рамках концепции поддержки фармацевтической отрасли, сообщает РБК.

Концепция появилась в ответ на поручение премьер-министра Михаила Мишустина продолжать разработку новых медикаментов в условиях внешнего санкционного давления. В настоящее время большую часть российского рынка лекарств занимают иностранные производители — 55 процентов в денежном выражении при общем объеме рынка в 2,3 триллиона рублей. В количественном выражении 33 процента из 6,5 миллиарда упаковок приходится на зарубежные препараты.

Согласно идее властей, Россия должна достигнуть лекарственного суверенитета к 2030 году. Произведенные в стране препараты и диагностические системы займут 75 процентов рынка в денежном выражении и 85 процентов — в количественном. Планируется также увеличить долю оригинальных препаратов, производимых в стране: до 35 процентов в рублях и 15 процентов в упаковках (сегодня — 11 и 5 процентов соответственно).

В рамках концепции рабочая группа намерена повысить долю отечественных активных фармсубстанций (средств, необходимых для производства препаратов) в медикаментах с 20 до 75 процентов. В министерстве также ставят цель относительно поставок российских лекарств за рубеж. «Концепцией предполагается не только достичь технологического суверенитета, но и отвечать на потребности рынка, то есть стать интересным как экспортер», — отметил один из собеседников издания.

На сегодняшний момент Россия по большей части экспортирует лекарственные средства из других государств. Одной из стран-поставщиков является Швейцария, общий объем экспорта из которой в июне вырос на 83 процента по сравнению с январем. Такой показатель был достигнут в основном за счет продаж фармацевтической продукции, лекарств, средств диагностики, сообщал Bloomberg. Сложное оборудование Россия не может легко заменить сама, отмечало агентство.