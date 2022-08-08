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Рекордное число мигрантов приехало в Россию на заработки

FinExpertiza: рекордное за 6 лет число трудовых мигрантов въехало в РФ во II квартале года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

За второй квартал 2022 года в Россию приехало рекордное за шесть лет число трудовых мигрантов. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведенном на основании миграционной статистики МВД. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным FinExpertiza, в период с апреля по июнь в страну на заработки въехало 3,12 миллиона иностранных граждан, указавших в качестве цели визита работу. Всего же за второй квартал года в Россию прибыли 4,16 миллиона иностранцев. Авторы исследования отмечают, что в аналогичный период прошлого года границу пересекли 2,34 миллиона трудовых мигрантов, что на треть меньше чем в 2022 году.

Среди причин, по которым границу пересекло рекордное число иностранных трудящихся, FinExpertiza отмечает финансовую привлекательность работы в России, а также рост строительного сегмента рынка.

«На это повлияло, прежде всего, неожиданно сильное укрепление рубля, в результате которого российский рынок труда стал более привлекательным для иностранцев, ведь их заработки в валюте выросли. Таким образом, мигранты смогли увеличить денежные переводы домой», — объяснила президент аудиторско-консалтинговой сети Елена Трубникова.

Среди иностранных государств первые места по числу прибывших в Россию трудовых мигрантов занимают Узбекистан, Таджикистан и Киргизия: 1,54, 0,9 и 0,2 миллиона человек соответственно. Большинство из них — 1,24 миллиона человек — остались работать в столице и Московской области.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сравнил отечественных строителей с трудовыми мигрантами из КНДР и заявил, что последние работают гораздо быстрее отечественных.

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Валерий Розенберг
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