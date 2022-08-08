Лишенная улыбки девушка стала моделью вопреки травле в сети

Блогерша Тайла Клемент с врожденной аномалией стала моделью вопреки травле незнакомцев

Жительница Новой Зеландии с нестандартной внешностью стала успешной моделью вопреки травле со стороны незнакомцев. Ее историю приводит Daily Star.

24-летняя Тайла Клемент рассказала, что в восемь месяцев врачи диагностировали у нее синдром Мебиуса — врожденную аномалию, для которой характерно полное отсутствие мимики лица. По словам девушки, из-за недоразвитости лицевых нервов она лишилась возможности улыбаться, а также поднимать брови и двигать глазами.

Героиня материала призналась, что из-за неспособности выражать эмоции она регулярно сталкивалась с хейтом в реальной жизни и соцсетях. Однако Клемент обрела уверенность в себе благодаря успешному блогу в TikTok: на данный момент на нее подписаны более 30 тысяч человек. Кроме того, в 2022 году блогершу пригласили на работу в модельное агентство Zebedee.

«Я всегда была не уверена в себе, потому что меня травили одноклассники и люди в интернете. Чаще всего их смешит отсутствие улыбки, но я больше не обращаю внимания на негатив, — призналась в заключение блогерша. — Поклонники помогают мне чувствовать себя лучше, поскольку постоянно поддерживают меня».

В январе 2020 года американка со сколиозом стала моделью. 22-летняя Яслен Селементе пожаловалась, что во время учебы в школе она чувствовала себя неуверенно из-за критики со стороны одноклассников. Несмотря на это, она решила создать аккаунт в соцсетях. Вскоре маленький бренд купальников предложил ей поучаствовать в бесплатной фотосессии, и она согласилась, после чего страница блогерши начала набирать популярность.