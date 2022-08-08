Консультант свадебного салона раскрыла связь между обувью невесты и ее личностью

Сотрудница свадебного бутика заявила, что босоножки с бантом выбирают женственные невесты

Консультант свадебного салона раскрыла связь между личностью невесты и выбранной ею обувью для церемонии бракосочетания. Соответствующее видео опубликовано в TikTok-аккаунте магазина Mousetrap Bridal.

Сотрудница бутика, расположенного в английском графстве Хэмпшир, заявила, что белые кеды чаще всего выбирают девушки, которые не любят носить платья в повседневной жизни. В то же время босоножкам с бантом на лодыжке, как правило, отдают предпочтение богатые и женственные невесты. «Я принесла с собой кредитную карту отца», — шутят авторы ролика по поводу последних.

По мнению работницы салона, обувь без каблука предпочитают виновницы торжества, которые выходят замуж за невысоких мужчин. При этом атласные лодочки с декором из страз обычно покупают любительницы дизайнерских вещей. «Я хотела туфли Jimmy Choo, но потратила все деньги на платье», — гласит подпись к видео.

В заключение консультант показала туфли модели Mary Jane с ремешком на щиколотке, которые также покрыты блестящими кристаллами. По мнению юзерши, такую пару приобретают женщины, привыкшие к комфортной обуви. «Я не привыкла ходить на высоких каблуках», — процитировала их блогерша.

В мае стилист Эмма Лайтбаун также объяснила связь между обувью человека и его характером. По словам жительницы Лондона, кеды бренда Converse выбирают разносторонние личности, которые легко адаптируются и привыкли работать в условиях многозадачности. При этом базовые кроссовки белого цвета разных фирм и фасонов предпочитают модные или спортивные люди, а лоферы — те, кто желает подчеркнуть свой статус.