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В России отзовут более 100 тысяч автомобилей Kia

В России отзовут 105,4 тысячи машин Kia Rio из-за проблем с подушками безопасности

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Представительство автомобильного концерна Kia в России приняло решение отозвать более 100 тысяч машин марки Rio — компания ссылается на возможные проблемы с подушками безопасности. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат 105,4 тысячи автомобилей, произведенных с 2013 по 2018 год. Агентство отмечает, что в них на приборной панели горит лампа неисправности SRS, что свидетельствует о внутреннем дефекте модуля Airbag.

О необходимости приехать к дилеру владельцы всех потенциально поврежденных автомобилей будут проинформированы по телефону или получат письмо. Проверить, попадает ли машина под отзыв, собственники также смогут на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru. В рамках сервисной акции в автомобилях обновят программное обеспечение модуля или при необходимости его заменят.

В начале августа компания Mercedes-Benz также заявила об отзыве более 38 тысяч автомобилей GL (тип 164), ML (тип 164) и R-Class (тип 251), выпущенных с 2004 по 2014 год. Причиной стал риск нарушения работоспособности вакуумного усилителя тормозов на некоторых машинах из-за прогрессирующей коррозии в местах соединения корпуса, пишет «Интерфакс».

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Мария Грушко
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