В Петербурге молодой человек утопил подругу в реке, полиция нашла его в ночлежном доме

В Санкт-Петербурге задержан молодой человек по подозрению в убийстве женщины, которую он утопил в реке Монастырка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утром 8 августа в полицию позвонил очевидец преступления. Он увидел, как человек топит другого в речке рядом со Свято-Троицкой Александро-Невской Лаврой. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили тело женщины, которой на вид около 30 лет. Опубликовано видео с места происшествия. На кадрах видны катер и спасатели, работающие на реке.

По горячим следам полицейские установили местонахождение подозреваемого в убийстве. Им оказался молодой человек 25 лет, который после преступления прятался в «Доме ночного пребывания» на Кременчугской улице.

Следствие устанавливает обстоятельства совершенного преступления и его мотив.