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Появились подробности о возможном убийце девушки в Петербурге

Семья возможного убийцы девушки в Петербурге рассказала о его жестокости и шизофрении
Начало событий в новости В Петербурге молодой человек утопил подругу в реке

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Семья подозреваемого в убийстве девушки в реке Монастырка в Санкт-Петербурге рассказала о жестокости и психических отклонениях молодого человека. Появившиеся подробности о возможном убийце публикует РЕН ТВ.

По словам отца россиянина, у его сына шизофрения, и тот ранее уже вел себя агрессивно. Подтвержден ли диагноз соответствующими заключениями и справками, не уточняется.

Согласно рассказу родителя предполагаемого убийцы, однажды тот пытался задушить его, требуя денег. Кроме того, сестра подозреваемого сообщила, что у ее брата была тяга к насилию, а в юности он домогался ее.

«Ему нравилось причинять боль живым существам», — описала девушка родного брата.

По словам членов семьи возможного убийцы, они боялись его.

Об убийстве стало известно утром 8 августа. В полицию позвонил очевидец преступления. Он увидел, как человек топит другого в реке рядом со Свято-Троицкой Александро-Невской лаврой. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили тело женщины, которой на вид около 30 лет.

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Валерий Розенберг
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