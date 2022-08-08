Стало известно о тайном списке Брэда Питта

Аарон Тейлор-Джонсон рассказал, что у Брэда Питта есть список «дерьмовых» актеров

Британский актер и лауреат премии «Золотой глобус» Аарон Тейлор-Джонсон рассказал, что у его коллеги Брэда Питта есть тайный список артистов, с которыми он бы не хотел сниматься в одном фильме. Об этом стало известно изданию The Mirror.

Тейлор-Джонсон, который снялся вместе с Питтом в новом фильме «Быстрее пули», признался, что актеры ведут заметки, в которых оценивают разных артистов. «Когда вы работаете с большим количеством актеров, через некоторое время вы начинаете делать для себя пометки в стиле "С этим человеком я точно больше никогда не буду работать"», — заявил он.

Аарон добавил, что подобный список есть и у Питта. «У Брэда тоже есть эти списки: список "хороших" актеров и список "дерьмовых"», — рассказал он.

Лауреат «Золотого глобуса» также заметил, что Питт стремится окружать себя людьми, с которыми ему хорошо.

Ранее Аарон Тейлор-Джонсон рассказал о несчастном случае на съемках «Быстрее пули».