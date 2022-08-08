Способность Запорожской АЭС выдержать обстрелы оценили

Энергетик Кондратьев заявил о способности Запорожской АЭС выдержать падение самолета

Повреждение реакторной зоны Запорожской АЭС или хранилища отработанного топлива, нарушение их герметичности вследствие обстрела маловероятно в силу особенностей проектировки. Тем не менее если подобное произойдет, это будет сопоставимо со взрывом «грязной» ядерной бомбы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил замруководителя департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, курирующий проекты в сфере атомной промышленности.

Обстрелы Украиной Запорожской АЭС — опасная деятельность, которая грозит катастрофическими последствиями для огромной территории, включая Европу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Москва надеется, что Западу удастся повлиять на Киев и обстрелы Запорожской АЭС прекратятся

Удар по Черноморскому побережью

«Формально Запорожская АЭС, как и другие объекты серии, спроектированы так, чтобы выдержать падение самолета, таран, обстрел достаточно тяжелым снарядом, — сказал Кондратьев. — В случае, если целостность, герметичность работающего реактора все же будет нарушена, что маловероятно, это будет больше похоже не на чернобыльскую аварию, где реакция вышла из под контроля, а на некую грязную ядерную бомбу».

Это, как считает энергетик, может привести к радиационному заражению близлежащей местности, что, впрочем, мало сопоставимо с применением настоящего боевого оружия.

Но все же, учитывая близость АЭС к Днепру, последствия могут быть тяжелыми не только для близлежащего района, но и для Херсонской области, а также для стран, имеющих выход к Черному морю. В том числе, для Румынии и России Сергей Кондратьев энергетик

Кондратьев подчеркнул, что считает такой вариант развития событий маловероятным ввиду того, что на уровне проектирования АЭС предусмотрена серьезная защита. Кроме того, российские военные, понимая степень рисков, вероятно, усилят противовоздушную оборону в регионе.

Удар по украинской инфраструктуре

«Более вероятным сценарием мне кажется то, что в результате обстрелов будет повреждено хранилище отработанных ядерных отходов, последствия здесь тоже могут быть крайне неприятными. Но хотелось бы подчеркнуть: мы не можем сейчас предполагать, какими именно они окажутся, потому что, к счастью, в мировой истории не было случаев, когда крупные атомные объекты оказывались в зоне боевых действий высокой интенсивности», — напомнил аналитик.

Тем не менее любое повреждение Запорожской АЭС, по его словам, может ударить не только по Украине как таковой, но и по украинской инфраструктуре.

«Дело в том, что Запорожская АЭС остается включенной в единую энергосистему Украины. В случае, если будут повреждены распределительные устройства, выдающие электроэнергию на всю страну, для электростанции это станет серьезным инцидентом. Для Украины, в свою очередь, это может стать серьезным шоком: если доступная мощность падает на гигаватт или больше за несколько минут, это может привести к блэкауту уже в масштабах целой страны», — предупредил Кондратьев.

Видимо, какие-то политические мотиваторы здесь перевешивают. Только этим можно объяснить обстрелы объекта повышенной опасности Сергей Кондратьев энергетик

Он добавил, что потенциально повреждение Запорожской АЭС должно тревожить не только Россию, но и других соседей Украины, поскольку последствия могут быть непрогнозируемыми.

«Повреждение реакторной зоны или хранилищ я все же считаю маловероятным, хоть опасность такая есть. И это должно быть головной болью не только для России, но и для других государств. Если заражение местности произойдет, то это может ударить не только по Румынии, Болгарии, но и по другим странам Восточной Европы, даже по Турции. И текущее относительно спокойное отношение ЕС к данной ситуации выглядит настораживающе», — заметил Кондратьев.

Напомним, 7 августа администрация Энергодара проинформировала, что украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» Запорожскую АЭС. Повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.