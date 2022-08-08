Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

53-летняя Рене Зеллвегер высказалась о бесполезности омолаживающей косметики

Актриса Рене Зеллвегер заявила, что не стесняется возрастных изменений во внешности

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и продюсер Рене Зеллвегер высказалась о бесполезности омолаживающей косметики. Своими размышлениями на данную тему она поделилась с изданием The Sunday Times.

53-летняя знаменитость рассказала в интервью с журналистами, что не стесняется возрастных изменений во внешности. «50-летие казалось совершенно новым началом, когда вы можете перестать слушать все эти голоса в голове, избавиться от всех этих ожиданий со стороны других людей и стать собой», — заявила актриса.

Кроме того, звезда киноленты «Дневник Бриджит Джонс» отметила, что не верит в омолаживающие свойства косметических средств. По ее словам, ее возмущают рекламные кампании, которые призывают женщин не соответствовать своему возрасту. «Все эти сообщения говорят, что нам не нужно выглядеть на свой реальный возраст, если мы просто купим все их кремы, средства и всю ту дрянь, которую они хотят нам продать. Мне хочется спросить: "Вы хотите сказать, что я больше не ценна, потому что мне 53 года?"», — возмутилась она.

По мнению Зеллвегер, необходимо принять свой возраст, чтобы быть яркой личностью и красивой женщиной.

В октябре 2021 года Рене Зеллвегер попала в объектив папарацци во время съемок в новом документальном фильме и удивила поклонников изменениями во внешности. На размещенных в сети кадрах знаменитость запечатлена в белом пуховике и ботинках, голубых джинсах и красном топе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Запорожская область объявила о проведении референдума о воссоединении с Россией
Роскомнадзор заблокировал популярный российский портал
Магазины косметики «Подружка» выкупил владелец сети «Л'Этуаль»
На Украине наладят производство турецких беспилотников Bayraktar
В ДНР назвали число потерь среди украинских военных
В МИД России начали рассматривать ответные меры против Латвии
Названы европейские страны с самым большим оттоком туристов
Друг убитого миллиардером на Камчатке посчитал наказание слишком мягким
Оценены перспективы Кокорина сыграть за «Фиорентину»
В резонансном убийстве пенсионеров в Подмосковье признался их сын
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.