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В России вышел документальный фильм о расколе РПЦ и УПЦ

В одном из онлайн-кинотеатров вышел документальный проект «Раскол» о расколе РПЦ и УПЦ

Фото: Shutterstock

В одном из российских онлайн-кинотеатров вышел документальный трехсерийный проект «Раскол» о расколе Русской и Украинской Православных Церквей (РПЦ и УПЦ), созданный при участии Института развития интернета. Фильм доступен для бесплатного просмотра, сообщает REGNUM.

Авторы проекта пытаются разобраться в причинах, лежащих в основе такого разделения. Они рассказывают, как развитие двух государств, происходившие и происходящие в них политико-религиозные и культурные процессы оказали влияние на события в церковной жизни России и Украины.

Также авторы фильма размышляют над тем, каким образом влияет на сохранение национальной культуры идеология.

Татьяна Романова
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