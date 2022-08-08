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В Госдуме ответили Зеленскому на слова о референдумах басней Крылова

Депутат Шеремет сравнил президента Украины Зеленского с Моськой из-за слов о референдумах

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на слова о последствиях для России в случае проведения референдумов в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Зеленский словно Моська — известный персонаж басни русского публициста Ивана Крылова — пытается запугивать Россию и «параллельно плевать на мнение и право на самоопределение украинского народа». Депутат добавил, что не нужно обращать внимание на слова президента Украины, который лично уже ничего не решает.

Люди, проживающие на подконтрольных российской армии территориях, сами сделают свой выбор, а Россия выступит только гарантом безопасности и возможности, заключил Шеремет.

Ранее Зеленский заявил, что Украина откажется от переговоров с Россией при проведении референдумов на территории регионов, которые находятся под контролем Вооруженных сил РФ. По его словам, украинская сторона ежедневно работает для усиления поставок оружия, чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы.

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Сергей Истомин
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