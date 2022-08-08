Соседи украли тысячи долларов у москвича и заменили их билетами банка приколов

В Москве cоседи украли 110 тысяч долларов у мужчины и заменили их билетами банка приколов

В Москве у 55-летнего мужчины из квартиры украли пакет с деньгами. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в 2017 году москвич закрыл бизнес и спрятал заработанные 110 тысяч долларов в тайнике под пожарным люком на балконе, заперев арматурой.

В ноябре 2021 года мужчина снова проверил деньги, и вся сумма оказалась на месте. В июле хозяину, отдыхавшему на даче, позвонил сосед и рассказал, что во время ремонта нашел деньги, после чего экс-бизнесмен вернулся в столицу, забрал пыльный пакет и перепрятал его в шкафу. Спустя несколько дней москвич при пересчете суммы обнаружил вместо реальных купюр билеты банка приколов. Он обратился в полицию с жалобой на соседей, которые съехали из квартиры примерно год назад.