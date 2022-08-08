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Полковник ВСУ в запасе потерял украинские паспорта на московском кладбище

Сотрудники МВД задержали полковника ВСУ в запасе после его визита на Новодевичье кладбище

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Москве сотрудники МВД задержали 49-летнего полковника ВСУ в запасе после его визита на Новодевичье кладбище. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает Telegram-канал издания Baza.

2 августа, в День ВДВ, мужчина пришел на кладбище с детьми, чтобы посетить могилы Героев СССР и России. Вернувшись с прогулки домой, он понял, что потерял свой портфель. Позже выяснилось, что на кладбище сумку нашли полицейские. Внутри портфеля лежали украинские паспорта, семь телефонов, документы, фотографии, военный билет ВСУ и нашивки организации ОСОН СССР.

Когда мужчина приехал за оставленными вещами, его отвезли в отдел на беседу с сотрудниками ФСБ. Во время разговора с ними украинец признался, что на родине владеет активами фирмы, конкурирующей с компанией Петра Порошенко. Также он рассказал, что ранее возглавлял Комитет безопасности открытой конфедерации евроазиатских народов на Украине, а в 2014 году уехал в Россию.

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Елизавета Новикова
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