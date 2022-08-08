Россиянам назвали еще один способ попасть в популярную азиатскую страну

Россияне с 9 августа могут попасть в Южную Корею из Владивостока на пароме Eastern Dream

Российские туристы смогут с 9 августа добираться до Южной Кореи на пароме из Владивостока. Еще один способ попасть в эту популярную азиатскую страну назвала Корейская ассоциация международной торговли, передает РИА Новости.

Отмечается, что путешественников будет перевозить судно Eastern Dream, порт прибытия — Донхэ. Для того чтобы попасть на паром, россиянам и другим туристам необходимо предъявить визу.

Сообщается, что те, кто следует в формате No Visa, должны получить электронное разрешение на поездку K-ETA. К тому же для всех пассажиров необходимо прохождение ПЦР-теста в течение 48 часов после посадки на судно.

Как стало известно, билеты туда и обратно за место в эконом-классе начинаются от 870 долларов (52,3 тысячи рублей). При этом питание в стоимость не включено.

8 июня Южная Корея полностью отменила все карантинные ограничения. Для въезда в республику достаточно предоставить результаты антиген-теста на COVID-19, полученные в течение 24 часов до вылета, или ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до отправления.

Добраться из России до Южной Кореи можно также на самолете. Например, рейс из Москвы в Сеул и обратно с вылетом 11 августа стоит от 134 тысяч рублей на одного с пересадкой в Абу-Даби или Стамбуле.