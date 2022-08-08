В Сирии предотвратили попытку прорыва террористов из зоны деэскалации

ЦПВС: сирийские военные предотвратили попытку прорыва террористов в Идлибе

Сирийские военные предотвратили попытку прорыва группы террористов из зоны деэскалации Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров. Его цитирует РИА Новости.

«Сегодня с 06:40 по 07:10 военнослужащими Сирийской арабской армии была предотвращена попытка прорыва террористической группы численностью до 15 человек из зоны деэскалации Идлиб в направлении Саан — Джубас», — рассказал он входе брифинга.

Уточняется, что в результате боестолкновения три боевика ликвидированы, один военнослужащий сирийской армии погиб.

По данным ЦПВС, боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации: три — в провинции Алеппо и один — в провинции Идлиб.

Ранее в Минобороны сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в Сирии боевиков террористической группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», которая обучается инструкторами сил специальных операций США. Террористы скрывалась в укрытиях пустыни Белая. Эта группировка базируется в зоне Эт-Танф, снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций армии США, уточнили в ведомстве.