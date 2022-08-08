Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Сирии предотвратили попытку прорыва террористов из зоны деэскалации

ЦПВС: сирийские военные предотвратили попытку прорыва террористов в Идлибе

Фото: Reuters

Сирийские военные предотвратили попытку прорыва группы террористов из зоны деэскалации Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров. Его цитирует РИА Новости.

«Сегодня с 06:40 по 07:10 военнослужащими Сирийской арабской армии была предотвращена попытка прорыва террористической группы численностью до 15 человек из зоны деэскалации Идлиб в направлении Саан — Джубас», — рассказал он входе брифинга.

Уточняется, что в результате боестолкновения три боевика ликвидированы, один военнослужащий сирийской армии погиб.

По данным ЦПВС, боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации: три — в провинции Алеппо и один — в провинции Идлиб.

Ранее в Минобороны сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в Сирии боевиков террористической группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», которая обучается инструкторами сил специальных операций США. Террористы скрывалась в укрытиях пустыни Белая. Эта группировка базируется в зоне Эт-Танф, снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций армии США, уточнили в ведомстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Покупатель украинского зерна в Ливане отказался от сделки
В США подсчитали количество массовых перестрелок с начало года
Десятикилограммовую опухоль удалили пациенту подмосковные врачи
Южная Европа тайно возобновила закупки российской нефти
Тарпищев ответил назвавшему Медведева французским теннисистом депутату
Российский режиссер сравнил эмигрировавших артистов с Булгаковым и Гоголем
Премьер Польши не нашел времени на встречу с Джонсоном
В Сирии предотвратили попытку прорыва террористов из зоны деэскалации
Решение России вывести свои объекты из-под инспекции по Договору о СНВ объяснили
Прокуратуре США разрешили конфисковать самолет российского депутата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.