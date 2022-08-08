Россиянин зарезал девушку и спустил ее тело в ковре с балкона

В Перми россиянин 50 раз ударил девушку ножом и спустил ее тело в ковре с балкона

В Перми ранее судимого 26-летнего россиянина отправили в СИЗО за убийство 21-летней девушки. Об этом в понедельник, 8 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель краевого управления Следственного комитета России (СКР) Ирина Незнамова.

По данным следствия, преступление было совершено ночью 4 августа в квартире одного из домов на улице Аркадия Гайдара. Молодой человек зарезал жертву, вместе с которой распивал спиртное, после чего завернул ее тело в ковер, обмотал веревкой и спустил его с балкона. После этого обвиняемый хотел перетащить тело в машину, однако его спугнул прохожий.

Как пишет «КП-Пермь», после убийства фигурант позвонил подруге жертвы и сказал, что, вернувшись домой, «увидел там каких-то мужиков и убил одного из них». Также, как уточняет издание, он не менее 50 раз ударил жертву ножом. С молодым человеком девушка познакомилась два года назад. Отмечается, что ее родители были против этих отношений.