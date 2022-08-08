Медведев обвинил США в подготовке грузинского конфликта

Зампред Медведев назвал грузинскую агрессию и украинский конфликт единым замыслом США

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал грузинскую агрессию 2008 года и украинский конфликт единым замыслом США, его слова приводит ТАСС.

«Это единый процесс и общий замысел, направленный против России. Он состоит в стремлении Запада, прежде всего США и других англосаксонских стран, раскачать у нас ситуацию», — заявил зампред.

Политик обвинил Соединенные Штаты в финансировании вооруженных сил Грузии. Кроме того, американские инструкторы подготавливали грузинских военных и «накачивали их оружием».