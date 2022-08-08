Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Медведев обвинил США в подготовке грузинского конфликта

Зампред Медведев назвал грузинскую агрессию и украинский конфликт единым замыслом США

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал грузинскую агрессию 2008 года и украинский конфликт единым замыслом США, его слова приводит ТАСС.

«Это единый процесс и общий замысел, направленный против России. Он состоит в стремлении Запада, прежде всего США и других англосаксонских стран, раскачать у нас ситуацию», — заявил зампред.

Политик обвинил Соединенные Штаты в финансировании вооруженных сил Грузии. Кроме того, американские инструкторы подготавливали грузинских военных и «накачивали их оружием».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался об условиях России в ходе спецоперации
Рената Литвинова показала лицо без макияжа
Медведев порассуждал о «небритом парне в зеленой футболке из Киева»
Москвичам назвали срок окончания дождей
В Турции объяснили решение торговать с Россией в рублях и лирах
Ивлеева рассказала о неудачном кастинге в популярное реалити-шоу
Медведев обвинил США в подготовке грузинского конфликта
На российской трассе произошло смертельное ДТП с самосвалом
Блинкену предрекли провал африканского турне из-за Лаврова
Отец успел среагировать и спас ребенка от гибели под колесами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.