Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В МИД сравнили обстрел Запорожской АЭС со взятием Европы в заложники

Мария Захарова: обстрелами Запорожской АЭС Киев фактически берет в заложники всю Европу

Фото: РИА Новости

Производя обстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС), Киев «фактически берет в заложники всю Европу». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, текст которого опубликован на сайте ведомства.

Захарова отметила, что Россия уже долгое время призывает международное сообщество «решительно осудить непрекращающиеся военные удары, которые ожесточенно наносятся киевским режимом» по Запорожской АЭС.

«Они (Киев) выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь "подпалить" её в угоду своим нацистским идолам», — подчеркивает дипломат.

Представитель МИД также добавила, что украинцы, «наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива», таким образом «целятся и в себя».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин отказался ехать на Генассамблею ООН
Появились кадры группового спасения россиянина из-под разрушенного пирса в Крыму
На Украине сообщили о предотвращении покушения на глав Минобороны и разведки
В Госдуме обозначили возможные сроки вхождения Запорожья в состав России
Девушка подстриглась в честь сдачи экзамена и расплакалась из-за новой внешности
В Госдуме ответили Зеленскому на слова о референдумах басней Крылова
Психолог назвала признаки лжи в общении
Доктор Мясников высмеял рекомендацию европейцам мыть только четыре места
Белый медведь напал на женщину в туристическом лагере
Россиянина задержали за драку с полицейскими
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.