В МИД сравнили обстрел Запорожской АЭС со взятием Европы в заложники

Мария Захарова: обстрелами Запорожской АЭС Киев фактически берет в заложники всю Европу

Производя обстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС), Киев «фактически берет в заложники всю Европу». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, текст которого опубликован на сайте ведомства.

Захарова отметила, что Россия уже долгое время призывает международное сообщество «решительно осудить непрекращающиеся военные удары, которые ожесточенно наносятся киевским режимом» по Запорожской АЭС.

«Они (Киев) выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь "подпалить" её в угоду своим нацистским идолам», — подчеркивает дипломат.

Представитель МИД также добавила, что украинцы, «наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива», таким образом «целятся и в себя».