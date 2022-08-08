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Украинец набросился на женщин в метро Парижа из-за русской речи

В парижском метро украинец набросился на россиянок из-за за русской речи

В метро Парижа украинец набросился с кулаками на двух россиянок из-за русской речи. Попытка нападения и задержание мужчины парижской полицией попало на видео. Об этом сообщает Telegra-канал Shot.

На видеозаписи агрессивный мужчина оскорбляет оператора на украинском языке. Правоохранители попытались утихомирить его, однако он предпринял попытку вырваться и ударить россиянок, которые находятся за кадром. Одна из потерпевших женщин позднее рассказала, что украинец чуть не ударил ее по лицу, но в конфликт вовремя вмешалась полиция.

Ранее стало известно, что национальная полиция Испании задержала группировку вымогателей — все ее члены оказались выходцами с Украины. Согласно данным, задержаны четыре человека. Украинцы занимались вымогательством среди соотечественников.

Виктория Кондратьева
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